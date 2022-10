Insolite: Hugh Grant a été plus longtemps Premier ministre sur le tournage de Love Actually que Liz Truss

Cette semaine, Liz Truss a annoncé qu'elle démissionnait de son poste de première ministre du Royaume-Uni. 44 jours seulement après son entrée en fonction. Sa démission a déjà suscité bon nombre de tweets humoristiques.

Mais l'élément le plus insolite de son occupation très brève du 10 Downing Street, révélé par le quotidien britannique Mirror, est dû à Hugh Grant. Et particulièrement, à son rôle dans Love Actually.

Film de noël incontournable, Love Actually est sorti en 2003. L'intrigue raconte plusieurs histoires d'amour et notamment, celle du Premier ministre britannique, interprété par Hugh Grant, et de sa secrétaire.

Le tournage de Love Actually a commencé le 2 septembre 2002 et s'est terminé 13 semaines plus tard. Hugh Grant a donc interprété le Premier ministre 91 jours. Ce qui implique que son mandat fictif a duré deux fois plus longtemps que celui de Liz Truss.

Un élément insolite qui témoigne du peu de temps qu'elle a passé à remplir la plus haute fonction du pays. Son mandat est, en effet, le plus court de l'histoire des premiers ministres britanniques.