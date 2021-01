Kev Adams adopte un changement de look radical: ses fans n'en reviennent pas

L'acteur et humoriste Kev Adams a laissé ses 6,4 millions d'abonnés sans voix ce dimanche sur Instagram en publiant une photo où il adopte un look très différent de celui qu'on lui connait. Le Français qui va célébrer ses 30 ans cette année arbore sur une photo un look avec une barbe et une chevelure bien fournie...Avec la légende: "Moi quand ils vont annoncer le 3ème confinement". De quoi susciter des réactions très perplexes auprès de ses fans.

"Kev le viking", écrit Claude. "Le Pablo Escobar version française", commente un autre internaute. "T'as un air de Raspoutine", estime un abonné. Amory plaisante qu'on dirait la femme à barbe dans the greatest showman. Un look qui vieillit le comédien estime un autre follower lui écrivant: "On dirait toi dans 10 ans..."

