Le message de Greta Thunberg pour ses 18 ans: drôle et provocant

Greta Thunberg vient de fêter ses 18 ans. Pour l’occasion, elle a publié un message un brin provocant à l’attention de ses détracteurs.

Greta Thunberg a fêté ses 18 ans ce 3 janvier 2021. La militante suédoise a posté un message sur Twitter dans lequel elle remercie d’abord ceux qui lui ont souhaité son anniversaire. Le reste du message s’adresse davantage à ses détracteurs. Elle n’hésite pas à faire dans la provocation.

"Merci beaucoup pour tous ces vœux pour mes 18 ans! Ce soir, vous me trouverez au bar du coin pour exposer tous les sombres secrets derrière le complot sur le climat et la conspiration de la grève des écoles et sur mes méchants maîtres qui ne peuvent plus me contrôler! Je suis enfin libre!"

Parmi les théories et critiques autour de la jeune fille, certains estiment qu’elle est "manipulée par ses parents et les grandes pontes de l’écologie". Pour bien appuyer son message, elle s’est photographiée avec un sweat portant l’inscription "Flat Mars Society". La référence est faite par rapport à "Flat Earth Society", l’organisation soutenant que la Terre est plate.

