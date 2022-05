Gênant: ce souci de garde-robe de l'ancienne Miss France Amandine Petit sur le tapis rouge de Cannes

Cannes et sa fameuse montée des marches... Un moment sacré pour le commun des mortels qui peut admirer ces célébrités parées de leurs plus beaux bijoux et de leurs plus belles tenues avec une seule mission: vendre du rêve.

Ce mardi soir, l'ancienne Miss France Amandine Petit, devenue influenceuse sur les réseaux sociaux, avait visiblement reçu le fameux carton d'invitation pour pouvoir fouler les marches et représenter sur le tapis rouge une célèbre chaîne française d'experts de la coiffure.

Alors que la belle se frayait un chemin et prenait la pose pour les nombreux photographes présents, les pans de sa robe fluide de couleur vert d'eau se sont un peu emmêlés, dévoilant les sous-vêtements de couleur chair de la jeune femme.

Pas de quoi déboussoler l'ancienne ambassadrice de l'Hexagone qui a réajuster plusieurs fois sa tenue...