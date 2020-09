Les festivités annulées, ces mariés distribuent leur repas de mariage à des sans-abris

Melanie et Tyler, de l'État de l'Ohio aux Etats-Unis, souhaitaient convoler en justes noces cette année. Après plusieurs changements de plans à cause de la pandémie liée au nouveau coronavirus interdisant les rassemblements, le couple a décidé de maintenir ses échanges de voeux et les services du traiteur. Mais au lieu de recevoir leurs invités comme c'était prévu, Melanie et Tyler se sont rendus dans un refuge pour sans-abris de la ville de Cleveland où ils ont partagé leurs délicieux mets.

Juste après avoir dit "oui", Melanie et Tyler Tapajna ont passé leurs premières heures en tant que mari et femme à servir des personnes dans le besoin.

"Ces jeunes mariés sont là pour embellir votre journée!", s'est réjouie une publication sur le compte Facebook de la mission de la ville. Et de détailler: "Lorsque la réception de mariage officielle de Melanie et Tyler a été annulée en raison du COVID-19, ils ont décidé qu'ils voulaient non seulement faire don de la nourriture de leur réception à nos invités chez Laura's Home, mais aussi servir le repas dans leur robe et costume!"