Mariah Carey lance officiellement la saison des fêtes à la parade de Thanksgiving à New York et enflamme la toile (vidéo)

La "Reine de Noël" a fait le show pour Thanksgiving et a volé la vedette au Père Noël ! Ce jeudi, Mariah Carey a clôturé le défilé de Thanksgiving de Macy à New York ouvrant officiellement la période de Noël avec sa performance de "All I Want for Christmas Is You".

La chanteuse de 52 ans portait une robe en tulle signée Cristian Siriano avec une jupe crayon, le tout dans une teinte rouge vif, très appropriée pour l'occasion. Elle a accessoirisé le look avec un parapluie rouge lui aussi, et un diadème.

Elle était entourée de danseurs déguisés en casse-noisettes, ainsi que de ses jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe. Cette-dernière était habillée en ange tandis que son frère arborait la même tenue que les danseurs.

Et son look n'est pas passé inaperçu : "Omg, elle a est tellement magnifique (et festive!) au défilé de Thanksgiving", a tweeté une fan. "Pas d'offense, mais elle a volé le moment du Père Noël", a écrit un autre.

Un moment iconique qui restera gravé dans les mémoires. Et qui a officiellement lancé le marathon de Noël!