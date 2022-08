Pour ses 106 ans, Norah souhaitait "un homme bien foutu": son rêve a été réalisé (photos)

Une arrière-grand-mère britannique décrite comme "aimant flirter" a eu une belle surprise le jour de son 106ème anniversaire, relate le journal du Mirror. Un majordome vêtu d'un simple tablier est venu lui servir un verre de champagne le jour de son anniversaire.

Cela faisait plusieurs semaines que Norah Shaw plaisantait avec le personnel de sa maison de retraite de Burton Waters, au Royaume-Uni, sur le fait de vouloir un "homme bien foutu" pour célébrer son anniversaire. L'arrière-grand-mère a donc eu droit à un goûté servi par Eddy Betteridge, 32 ans, venu vêtu d'un simple tablier. Un cadeau offert par sa fille qui a été mise dans la combine.

Une publication de cet anniversaire pour "adultes" a été partagée par le home dans lequel elle réside.

"C'était un anniversaire d'adultes. C'était un anniversaire très spécial. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 21 ans - et un peu", a déclaré la centenaire.

"C'était pour le moins spontané. Eddy était grand, avait de beaux yeux et était très attirant. Il n'avait pas du tout de poils sur la poitrine, qui m'a impressionné, je n'avais jamais rien vu de tel", a décrit Norah. Et de poursuivre: "J'ai été très choquée quand il s'est retourné, car il n'avait pas de sous-vêtements. C'était assez amusant. Je devais continuer à vérifier, alors je lui ai demandé de prendre des sandwichs."

Maman de trois enfants, Norah, qui a sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants, a ensuite déclaré qu'elle avait passé "la plus belle journée", ajoutant qu'elle espérait que tout le monde avait apprécié son anniversaire autant qu'elle.