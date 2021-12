Roberto tombe amoureux d’un faux top-modèle: elle lui extorque 700.000 €

Pendant 15 ans, Roberto Cazzaniga parlait presque tous les jours à une femme qu’il pensait être un top-modèle. Au fil du temps, elle lui demandait de l’argent. Mais le mannequin s'est révélée être une usurpatrice. Elle lui aurait volé plus de 700.000 €.

Roberto Cazzaniga est un joueur de volley-ball italien, âgé de 42 ans. Comme il le dit lui-même au journal de son pays Corriere della Serra "je suis tombé amoureux comme une poire cuite". En effet, il est tombé dans les filets d’une usurpatrice qui avait pris l’identité du célèbre mannequin brésilien Alessandra Ambrosio. Elle est l’une des égéries de Victoria’s Secret. En plus de l’énorme somme d’agent, la femme lui aurait aussi extorqué une voiture. Le joueur de volley-ball qui évolue en deuxième division se dit dévaster. « C’est comme si je sortais d’un coma qui m’aurait fait perdre trois décennies de vie ».

C’est en 2008 que l’idylle amoureux a commencé. Roberto, alors âgé de 28 ans, entre en contact avec la soi-disant top-modèle. Les deux personnes sont mises en relation par une "amie" de l’italien. Elle lui tend le téléphone, prétextant que quelqu’un veut lui parler. Au bout du fil, une certaine Maya. Mais elle lui explique que c’est un pseudonyme et qu’en réalité, elle s’appelle Alexandra Ambrosio.

Une petite amie fantôme

"Nous nous ne sommes jamais rencontrés, jamais une seule fois. Elle a fourni mille excuses : la maladie, le travail, etc. Et pourtant, je suis tombé amoureux de cette voix, appel après appel", avoue Roberto. Lui et sa dulcinée mystère s’appellent quasiment tous les jours.

Des coéquipiers sauveurs

Au début de la relation, ses coéquipiers se moquent de lui car personne n’avait encore jamais vu cette femme. Mais cette insistance à demander de l’argent à l’équipe entière a finalement permis à faire tomber l’usurpatrice. Un joueur va solliciter l’émission Le Lene. Grâce à ce show télévisuel, le masque est tombé. Il s’agit d’une femme prénommée Valeria, 47 ans et vivant à Cagliari (Sardaigne) avec sa mère. Elle s’explique face aux caméras qu’elle n’a pas conçu seule l’arnaque.

A l’heure actuelle, Roberto se dit très fatigué et affecté par cette histoire. L’affaire ayant ému toute l’Italie, une cagnotte solidaire a donc été lancée. Pour l’instant, 20.000 € ont été récoltés pour soutenir l’amoureux désemparé.