Un acteur accusé de tendances cannibales: "Il est obsédé par le fait de boire du sang"

L’acteur américain, Armie Hammer, fait l’objet de folles rumeurs le qualifiant de cannibale. Plusieurs femmes l’accusent d’avoir voulu boire leur sang et de les avoir manipulées.

Armie Hammer fait l’objet de rumeurs délirantes le qualifiant de "cannibale". Des messages choquants supposément envoyés par l’acteur de "Call me by your name" à des jeunes femmes ont été diffusés sur les réseaux sociaux.

Ces témoignages non vérifiés à l’heure actuelle racontent que la star trouverait du plaisir à boire le sang de ses conquêtes. "J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J'ai envie de te manger. Merde. C'est effrayant de l'admettre. Je ne l'ai jamais avoué avant. J'ai déjà découpé le cœur d'un animal vivant auparavant et je l'ai mangé alors qu'il était encore chaud," aurait-il écrit à un de ses "chatons", comme il appelle les jeunes femmes.

Cette même personne affirme qu’"il est obsédé par le fait de boire du sang." "J’ai besoin de boire ton sang", "si tu étais à mes côtés, je te ferais une petite coupure et je m’endormirais en la suçant", lit-on au fil de ce grand déballage glaçant qui a lieu sur Twitter, extraits audio et captures d’écran à l’appui. "Son comportement manipulateur m’a fait percevoir cela comme de l’amour. Vous n’êtes pas seul(e)s," a notamment confié une victime présumée sur Instagram.

Tous les messages diffusés sur internet n’ont pas été authentifiés. L’acteur s’en tient au silence. Cependant, deux ex d’Armie Hammer ont confirmé la véracité de ces propos. Courtney Vucekovich écrit: "Tout ce qui concerne Armie est vrai à 100%. Il va enfin être mis à nu."