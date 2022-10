Un ancien ministre français se moque d’une loi en imitant le serial killer Jeffrey Dahmer et choque les internautes

©BELGA capture Twitter @s_assbague et Netflix

Jean-Baptiste Djebbari est un jeune politique français, issu de la majorité présentielle, ancien secrétaire d’État et ministre des Transports jusqu’à mi-2022. Ces derniers temps, cet ancien député ne cesse de faire parler de lui chez nos voisins français et il a encore commis ce que l’on pourrait appeler une bourde ce lundi 17 octobre.

Sur TikTok, son réseau social préféré, Jean-Baptiste Djebbari s'est filmé en selfie en train de réagir à sa propre question: "Tu fais quoi toi en cas de 49-3?". L’article 49-3, dans la Constitution française, sert à faire passer de force, sans l’aval du Parlement, une proposition de loi du Gouvernement: ce recours qui se veut exceptionnel est souvent vu par les opposants politiques comme liberticide et abusif. Il est actuellement utilisé pour faire passer le Budget 2023 du pays.

Pour répondre à cette auto-question, donc, l’ancien député enfile des lunettes de soleil ressemblant fortement à celles caractéristiques de Jeffrey Dahmer, un odieux serial killer américain qui fait l’objet d’une série à succès, puis imite une de ses expressions du visage avant de remplacer sa propre mise en scène par un extrait de la série consacrée à Jeff Dahmer…

"Complètement taré"

L’élu se moque-t-il des opposants, de la politique actuelle ou du 49-3 ? Dans tous les cas, Jean-Baptiste Djebbari a rapidement compris sa maladresse puisque la vidéo a été retirée du réseau social…Mais c’était sans compter sur les internautes qui ont récupéré la vidéo avant qu’elle ne soit supprimée et qui se sont montrés particulièrement choqués par la scène filmée… "Lui clairement il a été payé pour se foutre de notre gueule", "Il est complètement taré", "Mais c'est pas possible, c'est monstrueux de rire de ça ,ils sont atteints dans ce parti", "Le gars réussit à toujours aller plus loin dans l'absence de toute réflexion", peut-on notamment lire dans les commentaires.