"Aimable comme une porte de prison": Mélanie Thierry s'attire les foudres des internautes à cause de son attitude jugée hautaine

Présente au Festival du Cinéma Américain de Deauville, qui se déroule en France du 1 au 10 septembre, où elle officie en tant que présidente du jury "Révélation", l'actrice Mélanie Thierry a récemment suscité la colère des internautes. En cause, sa manière de répondre à une journaliste lors de la marche sur le tapis rouge.

Dans une vidéo Instagram, on peut entendre une journaliste demander gentiment à l'actrice : "Mélanie, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous portez ce soir ?". Ce à quoi l'actrice répond, d'un ton sec et peu jovial. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les foudres d'internet lui tombent dessus. "Épouvantablement snob", "Pour la sympathie, on repassera", "Antipathique de dingue", peut-on notamment lire dans les commentaires.