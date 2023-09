Anthony Hopkins improvise un concert dans un hall d’hôtel : "La musique a été mon premier désir"

Non seulement acteur, mais également musicien. Décidément, Anthony Hopkins n’arrête pas de nous surprendre ! Le comédien de 85 ans a offert un concert improvisé de piano pour les employés venus l’écouter dans le hall de l’hôtel.

Cette performance n’a pourtant rien d’étonnant puisque l’acteur est passionné de musique depuis sa plus tendre enfance. "La musique a été mon premier désir, mon premier souhait, puis je suis devenu acteur", a-t-il récemment déclaré à nos confrères de Gramophone. "J’ai écrit un morceau en 1957, à l’âge de 20 ans. C’était entièrement improvisé et il durait environ dix minutes. Mais j’ai fini par abandonner cette ambition et je suis devenu acteur". "Je pense que je suis attiré par la musique complexe", explique-t-il.