Devant les députés, CNews tente d'esquiver les critiques

Sur le gril de la commission d'enquête sur les fréquences TNT, les figures de la chaîne CNews et sa maison-mère Canal+ ont tenté d'esquiver les critiques jeudi.

Sans surprise, ils ont été particulièrement tendus avec CNews, dont pas moins de huit représentants étaient autour de la table, ses vedettes Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk en tête.

L'avortement y a été présenté dimanche comme la "première cause de mortalité dans le monde", ce qui a suscité un tollé et provoqué des excuses de la chaîne. C'est "une erreur impardonnable" et une enquête interne est en cours, a souligné le directeur général de CNews, Serge Nedjar.

Au-delà, la chaîne d'info n'est-elle pas devenue chaîne d'opinion? Ses responsables se sont abrités derrière une décision récente du Conseil d'Etat pour répondre par la négative.