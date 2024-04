Kendji Girac blessé par balle: le chanteur avait-il des tendances suicidaires? "Il broyait du noir depuis des mois"

Des analyses ont permis de confirmer que Kendji Girac était fortement alcoolisé, à plus de 2,5 g par litre de sang, et qu'il avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête. C'est d'ailleurs pour cette raison que le couple se disputait.

Le chanteur "a eu très peur quand il l'a entendue parler de départ, il a eu un moment de panique et a voulu à son tour lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide", a déclaré le magistrat en conférence de presse.