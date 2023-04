Kim Kardashian au casting de la série "American Horror Story"

Mais, selon le magazine spécialisé Variety, Kim Kardashian tiendra un des rôles phares de la saison 12, et son personnage a été écrit spécialement pour elle.

La vidéo, aussi brève que mystérieuse, divulgue peu d'informations sur son rôle ou le scénario de la série. Tout juste entend-on une voix qui murmure "Emma et Kim sont délicates".

Elle est apparue dans quelques films à la fin des années 2000, et a récemment prêté sa voix à un personnage dans le film d'animation "La Pat' Patrouille".

Mais "American Horror Story" sera son premier rôle en plus d'une décennie, et probablement le plus conséquent.

Cette série, primée à de multiples reprises, est composée de saisons indépendantes, centrée sur des histoires et des lieux différents.

Son casting compte très souvent des célébrités, comme Lady Gaga ou Angela Bassett.