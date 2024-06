Législatives: Squeezie, deuxième YouTubeur de France, rejoint la mobilisation contre l'extrême droite

Squeezie, deuxième YouTubeur le plus suivi de France (19 millions d'abonnés), a mis en garde vendredi contre "une montée drastique de l'extrême droite", emboitant le pas à de nombreux influenceurs appelant à se mobiliser pour les législatives.

"Allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, et la peur de l'autre n'a jamais été une solution", a-t-il écrit à ses quelque 8,7 millions d'abonnés sur Instagram.