Pérou: décès à 86 ans de l'ancien président Alberto Fujimori

Martin BERNETTI

Alberto Fujimori, qui a dirigé le Pérou d'une main de fer entre 1990 et 2000, et passé les dernières années de sa vie en prison pour corruption et crimes contre l'humanité, est décédé mercredi à Lima auprès des siens à l'âge de 86 ans.

"Après une longue bataille contre le cancer, notre père, Alberto Fujimori, vient de partir à la rencontre du Seigneur. Nous demandons à ceux qui l'ont aimé de nous accompagner par une prière pour le repos éternel de son âme. Merci pour tout papa!", ont annoncé ses enfants Keiko, Hiro, Sachie et Kenji Fujimori.