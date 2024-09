L'annonce de Stromae est-elle une manière d'éviter les dédommagements de ses concerts annulés?

En diffusant son concert gratuitement, l'artiste cherche-t-il a trouver une façon d’éviter des dédommagements auprès des fans ou des producteurs ? C'est une des questions posées dans l'émission Vous êtes dans le journal, sur bel RTL.

A priori, ce n'est pas tellement ça. Tous les fans qui devaient le voir en concert devaient être remboursés. Et ce film sera apparemment visible gratuitement, donc ce n'est pas quelque chose qui est censé rapporter de l'argent.

Et pourtant, il en aurait peut-être fallu.

Car pour Stromae et les producteurs, le coup financier a sans doute été rude. Pas de chiffre global des pertes, au vu du secret qui règle dans ce milieu, et en particulier autour du chanteur belge mais on peut en avoir une petite idée, sachant qu'il y avait des centaines de milliers de tickets achetés, que le spectacle était monumental et avait demandé des moyens colossaux, qu'il y avait les équipes à payer, sans oublier le cachet de Stromae, 500 000 euros par concert.