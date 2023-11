Que faisait Bill Gates dans les égoûts de Bruxelles ?

Bill Gates pénètre dans les égouts de Bruxelles et explore "l'histoire cachée" du système d'évacuation des eaux souterraines du pays à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes qui a eu lieu le 19 novembre. L'ancien PDG de Microsoft a exploré le système d'évacuation des eaux souterraines de la capitale belge. Il a partagé une vidéo sur Instagram pour informer les gens de la riche histoire de Bruxelles. "J'ai exploré l'histoire cachée du système d'égouts de Bruxelles - et le rôle des eaux usées dans la santé mondiale - pour la Journée mondiale des toilettes de cette année", a écrit Bill Gates sur Instagram.

"J'ai tout vécu au musée souterrain de Bruxelles", précise-t-il dans la vidéo. Le texte mentionne également que l'évolution de l'infrastructure des eaux usées urbaines: au cours des années 1800, les eaux usées de la ville étaient rejetées directement dans la Senne, ce qui entraînait des épidémies de choléra dévastatrices. Aujourd'hui, un réseau sophistiqué de 321 km d'égouts et d'installations de traitement gère et traite efficacement les déchets de la ville.



La Journée mondiale des toilettes permet de sensibiliser le public sur l'assainissement et l'hygiène et de trouver des solutions pour que tout le monde ait accès à des toilettes propres et sûres. Sans cela, de nombreuses maladies peuvent se propager.