Sylvain Augier, l'ancien animateur de "Faut pas rêver", est décédé

Sylvain Augier, l'ancien animateur des émissions télévisées "Faut pas rêver" et "La carte aux Trésors", est décédé samedi à l'âge de 68 ans, a annoncé sa fille mardi à l'AFP.

A la télé, sa longue silhouette, son sourire doux et son front dégarni restent associés au voyage et à l'aventure. Le grand public l'a d'abord connu grâce à l'émission "Faut pas rêver", qu'il a présentée de 1990 à 1999 et a remporté deux Sept d'or, les récompenses de la télé, en 1997.