"90% des violences étaient physiques": les confessions de Marine El Himer (Les Marseillais) sur son ex Julien Guirado qu'elle accuse de violences

En septembre dernier, Julien Guirado, connu par sa participation à de nombreuses émissions de télé-réalité, annonçait la sortie d'un livre-confession. "Dans ce livre, je veux raconter la vérité. Ma vérité. Ce livre est un aveu. Je ne suis pas là pour me faire pardonner. Je parle, c'est tout. Je raconte. Je raconte tout. Ceux qui voudront me croire me croiront. Les autres, tant pis. Je n'ai jamais cherché à plaire à personne", écrit-il en guise en description.

La sortie de ce livre fait suite aux accusations de son ex copine, Marine El Himer, elle aussi connue pour s'être illustrée dans des programmes de télé-réalité. Suite à cela, Marine El Himer a réagi sur les réseaux sociaux. Comme l'ont repéré plusieurs médias dont Voici, la jeune femme a exprimé sa colère quant à cette initiative. "Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses et je vous parle en connaissance de cause. Alors il suffit de sortir un livre et de faire un pseudo Love Coaching pour victimiser un monstre. On aura tout vu! Dieu merci, ça ne marche plus avec moi. Je tiens à rétablir la vérité en disant que 90% des violences étaient physiques et le reste était psychologique. Je vous demanderais de ne plus m’associer à cet individu, merci", écrit-elle.