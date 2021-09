"Bernard Tapie ne va pas bien": ses enfants confient leurs inquiétudes sur son état de santé

Le clan Tapie est inquiet et l'exprime. Bernard Tapie combat depuis des années plusieurs cancers, à l'estomac et l'œsophage et il ne va pas bien selon les dernières nouvelles.

Deux de ses 4 enfants ont exprimé leur inquiétude en début de semaine.

Sophie Tapie, la fille de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, s'est exprimée ce mardi sur BFMTV sur l'état de santé de son père. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer en stade 4. Il ne peut pas aller bien. C'est toujours compliqué mais il faut avancer. On le fait pour lui aussi", a déclaré sa fille dans un discours plein de résilience. La jeune artiste a également dévoilé qu'elle avait écrit une chanson pour son père intitulée: "Le Phénix", parce qu'elle ne voulait pas avoir de regret.

Ce lundi, Stéphane Tapis a, lui publié une vidéo inquiétante de son père avec cette légende: "Profitez avant qu'il ne soit trop tard".