"Bonjour et au revoir": Tom Holland, l'acteur de Spider-man, prend une grande décision pour protéger sa santé mentale (vidéo)

Après plusieurs semaines d'absence sur les réseaux sociaux, Tom Holland a fait une apparition remarquée sur son compte Instagram. Et il se pourrait bien qu'elle soit la dernière. Dans une vidéo de 2min30, l'interprète de Spider-Man s'est confié à ses fans au sujet des effets néfastes des réseaux sociaux sur sa santé mentale. "J’ai pris une pause des réseaux sociaux, pour ma santé mentale", explique-t-il. "Parce que je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop stimulants, trop accablants. Je me laisse submerger, et je vrille quand je lis des choses sur moi en ligne. À la fin, ça affecte ma santé mentale, donc j’ai décidé de revenir en arrière, et de supprimer les applications."

Dans la légende qui accompagne la vidéo, il écrit ces mots : "Bonjour et au revoir". Si l'acteur de 26 ans est revenu sur les réseaux sociaux pour un court instant, ce n'est pas uniquement pour parler de son mal-être personnel, mais aussi pour promouvoir une association engagée pour la santé mentale des adolescents, Stem4. "Je fais un break dans mon utilisation des médias sociaux pour ma santé mentale, mais je me sens obligé d'y venir pour vous parler de Stem4. Stem4 est l'une des nombreuses organisations caritatives que The Brothers Trust est extrêmement fier de soutenir - et j'aimerais prendre un moment pour mettre en lumière son fantastique travail." Brother Trust est un organisme fondé par les parents de l'acteur et qui récolte des fonds pour aider des œuvres caritatives.

Mettre en lumière ce genre de projet est important pour Tom Holland. "Il y a une terrible stigmatisation de la santé mental. Et je sais que demander de l’aide, chercher de l’aide, n’est pas quelque chose dont on devrait avoir honte, mais c’est plus facile à dire qu’à faire," développe-t-il.

Pas le seul à vouloir briser les tabous

Il y a quelques jours, la chanteuse Selah Sue aussi a libéré la parole autour des enjeux concernant la santé mentale en faisant le point sur sa propre expérience. La Belge s'est confiée sur son parcours avec les anti-dépresseurs. "Je vis un enfer", avait-elle partagé sur ses réseaux sociaux. "Brisez le tabou de la souffrance mentale, la plupart d’entre nous y seront confrontés tôt ou tard. Si c’est le cas, entourez-vous de personnes, parlez-en. Cherchez activement à établir des liens et à obtenir de l’aide. Il y a toujours de l’espoir. Je pense à vous. Je vous sens. Je vous aime. Ça va s’arranger, ne perdez pas espoir."