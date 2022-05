"Cette ignorance est dégoûtante à l'extrême": Lili Reinhart (Riverdale) en colère contre Kim Kardashian

Cette année, sur le tapis rouge du gala du Met, il y a eu moins d'excentricités que les années passées : en 2019, le chanteur et acteur Billy Porter était apparu en Dieu du Soleil, déployant des ailes dorées et porté par des hommes au torse musclé. Et personne n'a égalé Lady Gaga et son strip-tease sur les marches.



Toutefois,Kim Kardashian a bouclé ce méga défilé par un coup d'éclat : cheveux attachés et blond platine, moulée dans une robe beige scintillante, copie de celle que portait Marilyn Monroe lors de sa célébrissime chanson "Happy Birthday Mr President, à l'approche du 60e anniversaire de la mort de l'icône mondiale.



La compagne de l'humoriste Pete Davidson a été sous le feu des critiques pour avoir admis qu'elle avait suivi un régime "strict" pendant trois semaines afin de rentrer dans la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le Met Gala. Elle a perdu 7 kilos pour pouvoir fermer la robe.

"Je leur ai dit donnez-moi trois semaines pour rentrer dedans, ils ne pensaient pas que j’allais vraiment le faire, mais j’ai réussi à perdre 7 kilos et me voilà avec maintenant", a-t-elle précisé.





Les propos de Kim Kardashian ont énervé la star de "Riverdale" Lili Reinhart. "Marcher sur un tapis rouge et faire une interview où vous dites à quel point vous êtes affamée... Parce que vous n'avez pas mangé de glucides depuis un mois... Tout ça pour rentrer dans une putain de robe ?", a écrit l'actrice de 25 ans dans sa story Instagram mardi.



L'actrice a ajouté qu'il est "dégoûtant" pour les célébrités d'admettre qu'elles se "privent de nourriture" compte tenu du nombre de personnes qui les admirent.



"Admettre ouvertement qu'on s'est affamé pour le Met Gala. Quand vous savez très bien que des millions de jeunes hommes et femmes vous admirent et écoutent chacun de vos mots". "L'ignorance est dégoûtante à l'extrême."



L'entraîneur personnel de Kim Kardashian a pris la défense de la cliente. Il affirme que la star de téléréalité a perdu 7 kilos en trois semaines de manière "saine". "Elle travaille vraiment dur. J'étais là tout au long du processus et ce n'était pas comme une sorte de famine", a dit Don-A-Matrix à TMZ.



"Elle a suivi un régime vraiment équilibré et parfois elle ne mangeait pas autant, mais ensuite la deuxième chose était qu'elle allait à la salle de gym pour bosser dur."