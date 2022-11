"Depuis que je l’ai mis à l’école, il fait des choses très étranges": Nabilla rencontre des problèmes avec son fils

Nabilla n’est pas qu’une starlette de téléréalité: elle est désormais businesswoman et maman de deux enfants.

C’est avec son premier fils, Milann, qu’elle a confié face caméra avoir quelques petits soucis… Elle s’est filmée en train de lui poser des questions afin de justifier un comportement quelque peu changé depuis un certain temps: "Clairement mon fils je n’ai jamais eu de problèmes avec lui", souligne-t-elle avant de poursuivre: "Et là depuis que je l’ai mis à l’école, il fait des choses très étranges".

On comprend alors que le petit Milann crache chez lui. Un geste irrespectueux dont Nabilla n’estime pas porter la responsabilité. Elle lui demande où est-ce qu’il a appris à faire ça. "Dis moi pourquoi t’as craché ? Dis à maman pourquoi t’as craché ? Tu as vu ça à l’école", le questionne-t-elle. Le petit bout, la bouille triste et boudeuse, acquiesce à sa question. Nabilla découvre donc la joie de l’influence des petits camarades d’école…