"Elle était la femme la plus courageuse que j'aie jamais connue": l'époux d'Olivia Newton-John lui adresse des mots tendres

Quelques jours après la disparition d'Olivia Newton-John le 8 août 2022, son époux, John Easterling, lui adressé quelques mots d'adieu sur son compte Instagram. Un hommage touchant envers celle qui partageait sa vie depuis une quinzaine d'année.

Pendant près de 30 ans, Olivia Newton-John s'est battue contre le cancer du sein. La vedette de "Grease" s'en est allée paisiblement le 8 août dernier aux côtés des siens dont son mari, John Easterling, faisait partie. "Olivia, notre amour l'un pour l'autre transcende notre compréhension. Chaque jour, nous exprimions notre gratitude pour cet amour qui pouvait être si profond, si réel, si naturel. Nous n'avons jamais eu à le "travailler". Nous étions émerveillés par ce grand mystère et acceptions l'expérience de notre amour comme passée, présente et éternelle."

John Easterling est impressionné par son épouse. Il la décrit comme "une guérisseuse" qui utilisait "le chant, les mots et le toucher". Pour lui, ce n'est que "la grâce de Dieu" qui lui a permis de partager "la profondeur et la passion de son être pendant si longtemps".

"Elle était la femme la plus courageuse que j'aie jamais connue. Sa capacité à se préoccuper véritablement des gens, de la nature et de toutes les créatures éclipse presque tout ce qui est humainement possible," écrit-il. Par ces mots, il rappelle qu'Oliva Newton-John était une personne engagée. Elle avait fondé une association à son nom, qui lutte contre le cancer en Australie.

Optimiste, drôle, brillante,... John Easterling ne tarit pas d'éloges au sujet de son épouse, Oliva Newton-John. "Dans ses moments les plus difficiles, elle a toujours eu l'esprit, l'humour et la volonté de faire avancer les choses vers la lumière."

Par ailleurs, il remercie également les personnes qui le soutiennent. "Merci pour le vaste océan d’amour et de soutien".