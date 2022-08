"Tout à coup, il a sorti une bague et s'est mis à genoux": Mishel Gerzig balance tout sur la demande en mariage de Thibaut Courtois

Depuis l'annonce de leurs fiançailles, les médias s'emballent en Israël où le top model de 25 ans est originaire et continue de travailler. Mishel Gerzig s'est confiée à pusieurs médias israëliens sur la demande en mariage de Thibaut Courtois.

Les médias israéliens s'emballent depuis l'annonce des fiançailles du mannequin de 25 ans et du gardien de 30 ans. Mishel Gerzig continue de travailler à Tel-Aviv, elle s'est confiée à la presse israélienne sur son histoire d'amour avec Thibaut Courtois. Et plus particulièrement, sur la demande en mariage de ce dernier dans un cadre de rêve.

"C'était une journée très romantique", confie Mishel. "Nous étions sur le yacht. Il y avait le coucher de soleil, et Positano devant nous. Il a commencé à me parler et à me dire des choses mignonnes. Tout à coup, il a sorti une bague et s'est mis à genoux", poursuit-elle.

Si pour la belle, c'était une réelle surprise, le Belge avait au préalable demander sa main à ses parents : "Il ne pouvait pas trouver un meilleur moment. Tout était réuni. Ma famille était au courant, mais moi, pas. Apparemment, Thibaut avait demandé ma main à mes parents il y a quelques mois. C'était vraiment adorable de sa part. Mes parents me l'ont bien caché ! Quand je les ai prévenus, ils étaient quand même émus et pleuraient", confie-t-elle à nos confrères.

Thibaut Courtois a rencontré ses beaux-parents l'année dernière. "Il était tout heureux de venir en Israël et de découvrir la maison où j'ai grandi", se réjouit sa fiancée. Cet été, le couple s'est de nouveau rendu à Tel-Aviv, où ils ont passé quelques jours avec les parents du mannequin dans un hôtel 5 étoiles.

"Ses enfants sont incroyables"

Le gardien belge est le père de deux enfants issus d’une relation précédente avec l’Espagnole Marta Dominguez. La fille Adriana a 7 ans et le fils Nicolas a 5 ans. Mishel confie entretenir une très bonne relation avec ces derniers : "Ils sont incroyables et très amusants. Ils vivent à moitié chez leur maman, à moitié chez nous. Ils m'ont très bien acceptée. Thibaut n'a jamais été marié et n'avait plus de relation sérieuse depuis qu'il s'était séparé".

Quant à ses désirs d'enfant, Mishel ne se projette pas pour l'instant : "Avec l'aide de Dieu, on verra. Je ne planifie pas. Ce qui viendra, viendra", a-t-elle répondu. Et pour le mariage, rien de concret n'a encore été planifié non plus : "Nous ne savons pas. Cela dépend du football".

Pour le moment, la belle vit entre Tel-Aviv et Madrid, a-t-elle expliqué : "Je préfère vivre à la fois en Israël et en Espagne. Je vole beaucoup vers Israël, mais je suis le plus souvent à Madrid, car Thibaut ne peut pas être aussi flexible que moi. Je souhaite qu'il reste au Real, car c'est son club de rêve. Et quand il est heureux, je le suis aussi", a-t-elle conclu.