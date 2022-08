"J’espère que ma mère ne souffre plus": l’émouvant hommage du fils d’Anne Heche à sa mère décédée

Ce vendredi 12 août, l’actrice américaine Anne Heche est décédée après un violent accident de voiture. Pour la première fois depuis l'annonce de son décès, Homer Laffon, son fils ainé, lui a rendu un vibrant hommage.

“Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère. Après six jours d’incroyables oscillations émotionnelles, nous nous retrouvons avec un immense chagrin. J’espère que ma mère ne souffre plus et qu’elle peut maintenant découvrir sa liberté éternelle”, a-t-il déclaré au micro du média People.

Du haut de ses 20 ans, il a également tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont offert leur soutien au cours de ces derniers jours. “Pendant ces six jours, des milliers d’amis, de membres de la famille et de fans ont montré leur soutien. Je suis très reconnaissant de leur amour. Tout comme pour le soutien de mon père et de ma belle-mère Alexi, qui ont été mes piliers pendant cette période. Repose en paix maman, je t’aime”, a conclu le jeune homme.