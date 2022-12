"Je suis dans un grand moment de solitude": Didier Deschamps déconcerté en conférence de presse

Pas toujours facile de se prêter au jeu des questions/réponses en direct, même pour les plus grands noms du football.

Ce samedi 3 décembre, alors qu’il était en conférence de presse, Didier Deschamps s’est retrouvé dans une situation quelque peu embarrassante.

Face à lui, un journaliste soudanais prend la parole et lui assure d’abord parler "un peu Français"… avant d’entamer sa question dans sa langue natale. Didier Deschamps, confus, place son oreillette afin d’avoir la traduction des propos de son interlocuteur. Mais personne ne répond au bout du fil: "Allo?", réclame-t-il en tapotant l’oreillette. "Peut-être une pause technique…", plaisante-il.



Pas de traduction donc jusqu’à ce que quelqu’un n’intervienne dans son oreille. Mais la situation devient alors encore plus cocasse: le journaliste soudanais reprend sa question mais la traduction n'est peut encore arrivée pour le coach des Bleus. Un moment de gêne visible dans son regard interrogateur et son visage tenu dans ses mains… "Je suis dans un grand moment de solitude", s'est-il finalement amusé, faisant éclater de rire une partie de la conférence de presse.