"Je suis inquiète pour sa sécurité": la fille de Victoria Beckham victime d’une tentative de kidnapping

La famille Beckham est la cible, depuis 5 ans, de faits de harcèlement. Une femme, prénommée Sharon Bell, envoie régulièrement des courriers à David Beckham. Elle est même allée jusqu’à se rendre à l’école de la petite Harper Beckham, 11 ans, pour tenter de la kidnapper.

Victoria Beckham dit avoir peur pour la sécurité de sa fille Harper, 11 ans, après qu'une inconnue se soit présentée à son école pour tenter de la kidnapper. "Je suis la mère de Harper, je suis ici pour la récupérer", a dit cette personne une fois dans l’école. L’inconnue en question ? Une femme se prénommant Sharon Bell et âgée de 58 ans, selon The Mirror.

Depuis cet incident, Victoria Beckham est inquiète. L’ancienne star des Spice Girl, aujourd’hui âgée de 48 ans, a peur de sortir de chez elle. "Elle a maintenant peur de sortir. Cela a rendu les choses difficiles pour elle. Elle est inquiète, surtout quand Harper part en voyage scolaire", a indiqué la procureure Arizuna Asante, relayé par The Mirror.

Dans une déclaration lue hier devant le tribunal correctionnel de Westminster, la maman de 4 enfants a ajouté : "J'ai essayé de faire très peu d'histoires car je suis très inquiète de l'effet que cela peut avoir sur Harper. J'ai essayé de la protéger et je suis inquiète pour sa sécurité".

Le tribunal a appris que Sharon Bell faisait une fixette sur l’ancien champion de football anglais David Beckham, 47 ans. Cela fait des années qu’elle lui adresse des lettres lui indiquant notamment qu’elle passera à sa maison pour le voir. Elle lui a aussi envoyé : "Je t'aime et je t'aime depuis que nous sommes enfants".

Le footballeur de 47 ans a affirmé n’avoir jamais rencontré cette personne et a fait part de son inquiétude quant à son comportement. "J'avais l'impression que le langage dans les lettres s'intensifiait et devenait plus émotionnel et menaçant envers moi et ma famille et cela m'inquiétait. Les lettres étaient de plus en plus menaçantes et, de toute évidence, la femme savait où je vivais. J'étais inquiet de ce qu'elle allait faire ensuite", a-t-il confié.

Toujours selon The Mirror, Sharon Bell, 58 ans, est accusée de harcèlement mais ne pourra pas être poursuivie au pénal en raison de troubles mentaux. Le juge de district Michael Snow a imposé une ordonnance de protection contre le harcèlement à durée indéterminée, lui interdisant de contacter les Beckham ou leurs quatre enfants pour le reste de leur vie.



Harper Beckham, 11 ans. © BELGA IMAGE