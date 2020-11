Ce vendredi 6 novembre, Valérie Damidot a partagé deux clichés de son impressionnante métamorphose sur les réseaux sociaux, faisant l'unanimité auprès de ses abonnés. Très fière de sa nouvelle silhouette, la reine de la déco se dit mieux dans sa peau.

Vendredi dernier, Valérie Damidot a partagé deux clichés dévoilant son impressionnante perte de poids sur Instagram. Sur les photos en noir et blanc, on peut la voir poser devant son miroir vêtue d'un short en jean et arborant son meilleur sourire. "Remettre des shorts et des trucs courts c’est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup", a-t-elle écrit sous sa publication.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

"Ca veut dire -8 kilos et je suis trop contente!", a ajouté l'animatrice. Cette impressionnante perte de poids, Valérie Damidot la doit principalement à la pratique du vélo, à un célèbre rééquilibrage alimentaire et au soutien inconditionnel de sa fille, Roxane.

Sous sa publication, les mots gentils et encourageants de la part de ses fans fusent. "Avec ou sans, vous êtes sublime et pétillante", "Magnifique", "Canon", "En mode bombasse! Félicitations!", "Bravo, vous étiez déjà dynamique, resplendissante. Faites vous plaisir", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Mais l'animatrice de 55 ans représente aussi l'espoir auprès de ses abonnés: "On reste deter ! Ca me motive, merci vous êtes magnifique", "Vous êtes un modèle parce que je me bats contre 16 kilos avec hypothyroïdie d'Hashimoto, et voir que vous y arrivez, cela me booste le moral!". Une réelle source d'inspiration et de motivation pour bons nombres d'entre eux.

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 10 novembre ?