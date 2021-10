"La réalité derrière ‘Bruxelles je t’aime’": après la sortie de son nouveau titre, Angèle ironise sur la Grand-Place de Bruxelles

Angèle a dévoilé son nouveau titre "Bruxelles je t’aime" ce jeudi à 17 heures. Et quelques heures après cette sortie tant attendue de ses fans, la chanteuse est apparue sur la Grand-Place de Bruxelles, sous la pluie, et ironisant sur son dernier projet musical. "Venez en Belgique, vous ne le regretterez pas", a-t-elle plaisanté.

Telle qu’on la connaît, Angèle a toujours le mot pour rire et fait preuve de beaucoup d’humour. La chanteuse l’a prouvé une fois encore ce jeudi sur son compte Instagram. Quelques heures après la sortie de son nouveau titre "Bruxelles je t’aime", elle publie une vidéo d’elle marchant sur la Grand-Place de Bruxelles… sous la pluie. "La réalité derrière ‘Bruxelles je t’aime’", commente-t-elle pour accompagner cette publication.

Dans cette vidéo, on la voit parapluie à la main, sous une averse à la belge et fredonnant les paroles de son dernier tube. Angèle plaisante ensuite à propos de la météo si caractéristique de notre pays :"Non mais venez en Belgique, je vous jure, vous ne le regretterez pas", lance-t-elle avec un sourire remplit d’ironie.