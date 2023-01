"Nous sommes très amis": Pierre-Jean Chalençon assume sa relation avec une personnalité politique sulfureuse

Les rumeurs couraient déjà sur l'étroite relation qui relierait Pierre-Jean Chalençon, ancien acheteur de l'émission Affaire conclue et grand amateur d'art et d'histoire, avec Jean-Marie Le Pen, pilier de l'extrême-droite française et fondateur du Front National.

L'anniversaire de trop?



Invité aux 92 ans de l'homme politique controversé en 2020, Pierre-Jean Chalençon avait ainsi confirmé son amitié avec ce dernier. Cette invitation a quelque peu terni l'image de Pierre-Jean Chalençon auprès du grand public.

Interrogé par Laurent Argelier, chroniqueur pour TPMP, sur son podcast le 17 janvier, Pierre-Jean Chalençon est revenu sur cette histoire. "Tu regrettes aujourd'hui d'être allé à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen?", a demandé le journaliste à son invité. "Pas du tout, je ne regrette rien du tout! Je suis allé chez Jean-Marie Le Pen parce que j’avais un projet d’émission avec Catherine Barma, je rappelais tous les politiques que je connaissais", se rappelle répondu l'homme médiatique sans hésitation, malgré la polémique qui a suivi cette rencontre. Il avait, à l'époque, accepté de poser à côté du patron du FN mais aussi de Dieudonné, provoquant ainsi une avalanche de critiques sur internet. C'est suite à ce bad buzz que Pierre-Jean Chalençon a quitté l'émission de Sophie Davant.

Jean-Marie Le Pen "dévasté"

Aujourd'hui, Pierre-Jean Chalençon assume totalement cette amitié et raconte même raconté la suite de cet événement sans filtre: "Jean-Marie Le Pen se serait inquiété pour le collectionneur d'art et son image. "Il était très embêté", a-t-il déclaré à Laurent Argelier. "Il était affligé, il m'a dit 'Je suis absolument dévasté, je pensais absolument pas…'. Depuis, nous sommes devenus très amis", a enfin conclu Pierre-Jean Chalençon.