"Quelque chose a mal tourné": Jennifer Garner publie cette vidéo hilarante de son chat

(c)

L’actrice américaine, Jennifer Garner, a donné le sourire à ses 11,6 millions d'abonnés ce mardi 23 novembre en partageant une vidéo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on y voit la jeune femme essayant de doucher son chat Moose, après un petit accident d’hygiène. "Quelque chose a mal tourné", a-t-elle commencé par dire. Elle a ensuite couvert les oreilles de son chat et a révélé: "Moose a fait caca dans son pantalon. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il est souillé ".

L’actrice s’est donc attelée à la toilette de son chat, ne pouvant le laisser dans cet état. En le transportant pour l’emmener jusqu’à l’évier de sa cuisine, la comédienne a évoqué sa taille impressionnante: "Tout d'abord, nous avons un problème d'obésité. Alors, s'il vous plaît, ne vous moquez pas", a-t-elle demandé à ses abonnés. "Je n'ai jamais vu un chat plus gentil que ce chat - c'est pourquoi je me sens mal de me moquer de ce qui est arrivé son postérieur", a-t-elle ajouté.

Un brin de toilette que n'a pas apprécié son chat. Il l'a très vite fait comprendre à sa maîtresse en sautant de l'évier et en essayant de grimper sur les épaules de l'actrice. Cette situation a provoqué une lutte acharnée entre elle et lui, laissant des traces de griffures dans le cou de l'actrice: "Je le mérite. Je ne le blâme pas", a-t-elle reconnu.

La comédienne conclut la vidéo par une plaisanterie. Tout en attrapant une bouteille de lotion, elle ajoute "Oh, nous n'avons pas pu faire d'après-shampoing".