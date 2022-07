"Vulnérable et effrayée": Kate Moss revient sur son célèbre shooting avec Mark Wahlberg pour Calvin Klein (photos)

Dans le podcast "Desert Island Discs" de la BBC diffusé ce 24 juillet, la top model est revenue sur sa célèbre séance photo de 1992 aux côtés de Mark Wahlberg. Une expérience particulièrement traumatisante pour Kate Moss.

"Il était très macho", a déploré Kate Moss dans le podcast "Desert Island Discs" de la BBC diffusé ce 24 juillet. La top model de 48 ans s'est confiée à nos confrères sur son célèbre shooting aux côtés de Mark Wahlberg en 1992. Ils étaient tous les deux apparus dans une campagne publicitaire pour les sous-vêtements Calvin Klein. Une expérience particulièrement bouleversante pour Kate Moss qui a fini en dépression nerveuse, a-t-elle expliqué.

Sur ces clichés, on y voit Kate Moss, alors âgée de 18 ans à l'époque, poser topless et en culotte Calvin. Sur un autre, elle apparaît topless et en jean, assise sur l'acteur torse-nu, sa poitrine dissimulée par un jeu de lumière. "Ce n'est pas un très bon souvenir", a assuré la top model britannique à l'animatrice Lauren Laverne. "Il était très macho, et tout tournait autour de lui. Il était très entouré. J'étais juste un mannequin lambda", a-t-elle expliqué.

La journaliste a ensuite demandé au modèle si elle avait eu le sentiment d'être "objectifiée" durant ce shooting en noir et blanc, immortalisé par Herb Ritts. Ce à quoi Kate Moss a répondu : "Oui, complètement. Je me suis aussi sentie vulnérable et effrayée. Je pense qu'ils ont joué de cette vulnérabilité. J'étais assez jeune et innocente, et Calvin adorait cela".

Durant les semaines ayant précédé la séance photo avec Mark Wahlberg, Kate Moss explique ne s'être "vraiment pas sentie bien". Elle a ainsi affirmé "ne pas avoir pu sortir du lit" durant "une semaine ou deux", et avoir éprouvé une "grande anxiété" à l'idée de faire ce shooting. Déjà en 2012, le mannequin évoquait ce shooting dans les colonnes de "Vanity Fair US". Elle affirmait avoir fait une "dépression nerveuse", pensant qu'elle était sur le point de "mourir".

De son côté, Mark Wahlberg avait avoué dans le "Guardian", en 2020, qu'il était "un peu difficile sur les bords" à l'époque de la séance en question. "Je n'étais pas très… mondain, disons", avait-il concédé.