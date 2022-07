"What ??!!": Britney Spears poste un message incompréhensible sur sa mère et Selena Gomez

Il est parfois difficile de décrypter les publications de Britney Spears sur les réseaux sociaux. Souvent le reflet de pensées du jour qu’on imagine spontanées, son compte Instagram est presque un journal intime… suivi par presque 42 millions de personnes.

Ce samedi, la chanteuse n’a encore une fois pas dérogé à la règle. Face à une photo de Selena Gomez difficilement reconnaissable, elle écrit: "Elle est venue à mon mariage, l’un des trois plus belles femmes d’Hollywood avec Drew Barrymore et Paris Hilton !", se réjouit-elle. Avant d’enchaîner: "Elle m’a dit ‘je veux que tu sois heureuse’ trois… Ma mère aussi a fait ça. C’était tellement cool de me dire ce qu’elle pensait, même si j’ai été obligée de voir des gens contre mon gré toute ma vie." On ignore de qui ici elle parle exactement.

Elle continue d’encenser Selena Gomez puis évoque à nouveau sa mère. "Des paparazzi ont demandé trois fois à ma mère dans la rue ‘Comment se sent ta fille au sujet de son mariage’", poursuit-elle sans préciser la réponse en question. "Elle a dit que tout ce qu’elle voulait pour moi c’était d’être heureuse !! Maman et Selena, je suis tellement heureuse d’avoir une famille si solidaire !! que dieu vous bénisse!". Pour rappel, la mère de Britney Spears n'était pas conviée à son mariage.

Britney en guerre contre sa famille

Un sacré mélimélo… Et un gros point d’interrogation pour tous puisqu’aux dernières nouvelles, Britney déteste sa mère ainsi que sa famille qui ont abusé de ses faiblesses et de sa fortune en la soumettant notamment à une tutelle. Cette guerre au sein des Spears est notoire et il est apparu tout à fait incompréhensible pour de nombreux internautes de lire ce message et d'y mêler Selena Gomez. "What ??!!", "Je pensais que tu haïssais ta mère !!" , "Euh..Ok, je ne comprends rien", "Attends… quoi ??", "Je suis vraiment confus. Et Selena doit l’être encore plus que moi", s'étonnent les commentaires. Ups !