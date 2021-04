20 ans après, Jean-Edouard raconte la fameuse scène de la piscine avec Loana (vidéo)

Delphine, Kenza, Jean-Edouard, Steevy, Fabrice, ainsi que le couple Julie et Christophe étaient rassemblés ce jeudi 8 avril 2021 à l'occasion du 20eme anniversaire de Loft Story, la première émission de télé-réalité française. Lors d'une soirée animée par Benjamin Castaldi, les ex-lofteurs se sont rappelés de nombreux souvenirs en regardant des extraits du Loft.



Parmi les épisodes qui avaient marqué cette première édition du Loft, l'inévitable "scène de la piscine" : trois jours après le début de l'émission, Jean-Edouard et Loana avaient eu une relation sexuelle dans la piscine, filmée et diffusée en direct. Une aventure sans lendemain, au grand regret de Loana.

"J’avais dit de vous que vous étiez passé du prince charmant au prince décharmant, a raconté Benjamin Castaldi. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas cool avec elle ?" Réponse de Jean-Edouard : "Surement que oui, mais en même temps... j’avais 20 ans".



"Je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. C'était tellement facile et ça c'est fait tellement vite, poursuit-il. C'est à dire 5 minutes pour y arriver. Enchanté, bonsoir, merci, allez hop, on y va !" D'après Jean-Edouard, Loana avait d'abord commencé "à aller s'amuser près de Steevy" dans la piscine. Ce dernier s'étant éclipsé pour aller aux toilettes, elle se serait alors rabattue sur lui.