25 ans après, Johnny Depp va réaliser son second film aux côtés d'une légende hollywoodienne

Ces derniers mois, Johnny Depp a fait parler de lui à cause de son très médiatisé procès contre son ex-femme Amber Heard. Les anciens époux se sont déchirés au sujet de violences domestiques. Ce qui avait entrainé un boycott de l'acteur à Hollywood. Il a notamment été écarté des sagas à succès "Pirates des Caraïbes" et "Les animaux fantastiques".

Si l'histoire judiciaire entre les deux comédiens n'est pas encore totalement terminée, Johnny Depp est bien décidé à revenir dans le monde du cinéma. Alors qu'il est en plein tournage du film "Jeanne du Barry" avec la réalisatrice franco-algérienne Maïwenn, dans lequel il incarne le roi Louis XV, l'acteur va bientôt à nouveau porter la casquette de réalisateur.

Pas la première fois

Souvenez-vous, en 1997, Johnny Depp s'était lancé dans la réalisation de son premier film. Intitulé "The Brave", le long-métrage était un drame et avait pour acteur Marlon Brando. Iggy Pop assurait même la bande originale du film. Malheureusement, après sa présentation à Cannes, le film n'avait pas fait sensation. Aujourd'hui, après 25 ans sans s'être consacré à l'activité de metteur en scène, Johnny Depp se lance aux côtés d'une légende d'Hollywood, Al Pacino, pour réitérer l'expérience. Le film se nomme "Modigliani" et sera adapté d'une pièce de théâtre de Dennis McIntyre. "Je suis très honoré et humble de porter à l'écran la saga de la vie de M. Modigliani. Cette vie a été marquée par de grandes difficultés, mais aussi par un triomphe final. C'est une histoire humaine universelle à laquelle tous les spectateurs peuvent s'identifier”, a déclaré Johnny Depp.

Le tournage du film devrait débuter au printemps 2023. Côté casting, pas encore d'annonce, mais cela ne saurait tarder.