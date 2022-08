Johnny Depp en Louis XV pour le film "Jeanne du Barry": une première photo dévoilée

Depuis qu'il a gagné son procès face à son ex-épouse Amber Heard, tout semble rouler pour Johnny Depp. L'acteur reprend même du service. Pour preuve, il tourne actuellement dans le film "Jeanne du Barry" de Maïwenn où il prête ses traits à Louis XV. D'ailleurs, une première photo montrant l’acteur Johnny Depp dans le costume de Louis XV a été dévoilée par la société de distribution du film. Sur la photo, le comédien est de profil et porte un bandeau sur les yeux.

L’histoire de Jeanne du Barry tourne autour du personnage éponyme interprété par la réalisatrice Maïwenn en personne. Tourné en français, le long métrage s’inspire de la vie de la jeune roturière qui parvient à se hisser dans la haute société du XVIIIe siècle grâce à sa force de caractère et son intelligence. Madame du Barry parviendra même à infiltrer les cercles les plus importants de la monarchie pour devenir la dernière favorite du roi Louis XV. Produit par Why Not Productions, le film sortira sur grand écran en 2023. Au niveau du casting, outre Johnny Depp, il sera possible de voir Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, ou encore Noémie Lvovsky.

Après avoir été boycotté de plusieurs films comme "Les Animaux fantastiques" ou encore la célèbre saga "Pirate des Caraïbes", Johnny Depp signe définitivement son retour sur nos écrans de cinéma.