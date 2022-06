A peine mariée, Britney Spears déménage dans un vaste manoir situé à côté de son ex (photos)

Britney Spears et son mari Sam Asghari emménagent dans un nouveau manoir dans la région de Los Angeles. La superstar de la pop de 40 ans et l'acteur de 28 ans ont acheté un énorme nouveau manoir à Calabasas, en Californie, rapporte lundi le site TMZ. Les deux nouveaux mariés ont été aperçus en train de déménager au lieu d'être en lune de miel.

Le nouveau couple aurait dépensé 11,8 millions de dollars pour cette vaste demeure située à proximité de celle de son ex-mari, Kevin Federline, où il vit avec les deux fils qu'il a eus avec Britney, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans.

Les deux fils de Britney n'étaient pas présents à son mariage jeudi, qui a eu lieu dans son ancienne maison. Dans une déclaration faite au magzine People, l'avocat de Federline a clairement indiqué que Sean et Jayden étaient heureux pour leur mère mais voulaient la laisser se prélasser sous les projecteurs lors de son grand jour. "Ils sont heureux pour leur maman et ils espèrent que Sam et Britney commencent un grand avenir ensemble", a déclaré Mark Vincent Kaplan. "C'est leur soirée et ils ne voulaient pas leur enlever."

Une source a déclaré à TMZ que l'ex-mari de Britney, Kevin, attendait de voir comment les choses allaient se passer. "Kevin a été surpris que de tous les quartiers dans lesquels elle peut se permettre de déménager, elle ait choisi le sien", déclare cette source. "Tant que sa paix et sa tranquillité ne sont pas envahies en conséquence, c'est bien pour elle."

