Adam Levine infidèle? Dans la tourmente, il avoue avoir "dépassé les bornes" avec un modèle Instagram

Adam Levine est dans la tourmente, relate TMZ. Sumner Stroh, une instagrammeuse, prétend être sa maîtresse. Lundi matin, elle a raconté sur Tiktok avoir été manipulée par l'artiste pour avoir une relation physique d'un an avec lui.



Les accusations de la jeune femme ont été faites quelques jours après que la femme d'Adam, le mannequin Behati Prinsloo, ait annoncé sa 3e grossesse.



Sumner Stroh affirme que cela s'est passé à un moment où elle était jeune et naïve - ajoutant qu'elle se sent exploitée. Pour prouver ses dires, elle a montré des captures d'écran où il lui a envoyé un message après des mois de silence radio en écrivant : "Ok question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c'est un garçon, je veux vraiment l'appeler Sumner. Tu es d'accord avec ça ? Je suis très sérieux."

Le modèle Instagram explique qu'elle ne comptait pas parler de cette relation publiquement même si elle s'est sentie manipulée par l'artiste. Mais elle l'a fait car une des personnes en qui elle avait confiance, et à qui elle s'est confiée, a voulu vendre l'information aux médias.



"J'ai dépassé les bornes"



Le chanteur nie les faits mais admet avoir "dépassé les bornes", sans entrer dans les détails. "J'ai fait preuve d'un mauvais jugement en parlant avec quelqu'un d'autre que ma femme de n'importe quelle manière ou de flirter. Je n'ai pas eu de liaison, néanmoins, j'ai dépassé les bornes pendant une période regrettable de ma vie", a écrit l'artiste dans sa story Instagram.







"Dans certains cas, c'est devenu inapproprié. J'ai abordé cela et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille."



"Ma femme et ma famille sont tout ce qui m'importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi est la plus grande erreur que je puisse faire. Je ne la referai plus jamais. J'en prends l'entière responsabilité. On va s'en sortir et on va s'en sortir ensemble."



Adam Levine et Behati Prinsloo sont ensemble depuis 2012. Ils se sont séparés brièvement en mai 2013, mais ont annoncé leurs fiançailles quelques mois plus tard. Ils se sont mariés l'année suivante. Ils ont eu deux enfants ensemble: Dusty Rose, 5 ans, et Gio Grace, 4 ans.