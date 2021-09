Akhenaton s'explique après son hospitalisation: "Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là"

Le rappeur Akhenaton est sorti de l'hôpital le mercredi 4 août, après avoir contracté le Covid-19. Le leader du groupe IAM avait pris, mis juillet, position contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire. "Avec le groupe IAM, nous sommes contre la vaccination obligatoire à l'usure ou non dans le cas des soignants et d'autres métiers", avait-il déclaré. Ce 2 septembre, il participait à l'émission Télé-Matin sur France 2. L'occasion pour lui de donner des explications sur sa prise de position.

"Hystérie médiatique"

L'artiste a d'abord tenu à rassurer son public: "Je n'ai pas été intubé, je suis resté quatre ou cinq heures en réanimation. En fait, ils m'ont réoxygéné. Après, je suis resté trois jours en observation". Pour lui, il y a eu une "hystérie médiatique" autour du fait qu'il était entré en réanimation à Marseille.

"Pour être antivax, il faut déjà qu'il y ait un vaccin, et aujourd'hui, la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie là comme étant un vaccin. Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là, c'est très différent. J'ai aussi pris position contre le pass sanitaire parce que pour moi, ce ne sont pas des mesures scientifiques: le métro sans pass, le train sans pass, c'est scientifique? Non", fait-il de la tête, "c'est politique. Les professeurs non vaccinés, les élèves vaccinés, c'est scientifique? Non, c'est politique. Ce n'est pas du tout offensif, mais on doit avoir le choix et la liberté."