Alain Delorme, le leader du groupe Crazy Horse, est décédé

Alain Delorme, leader du groupe mouscronnois Crazy Horse, est décédé à l’âge de 70 ans.

Alain Delorme est décédé à l’âge de 70 ans. Le chanteur est connu pour son groupe, Crazy Horse, et des chansons telles que "Romantique avec toi" et "J’ai un petit faible pour toi". Son collègue et bassiste, Dominique Barbe est décédé plus tôt cette année, le 29 mars 2020.

Il est né à Roubaix, mais passait beaucoup de temps à Mouscron puisque les producteurs mouscronnois Jean Vanloo et Marcel De Keukeleire l’ont pris sous leur aile tout d’abord avec son groupe puis en solo.