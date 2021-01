Alexandra Lamy adresse un message à sa soeur Audrey et dévoile des images inédites: "Je n’oublierai jamais ce matin-là"

L’actrice Audrey Lamy a eu 40 ans le 19 janvier. A cette occasion, sa sœur Alexandra lui a adressé un tendre message sur Instagram. "Joyeux anniversaire ma soeur ! Je n’oublierai jamais ce matin-là, à 08 h 10, j’étais en CM1, la maîtresse m’a annoncé que j’avais une petite sœur, le premier plus beau jour de ma vie. À la sortie de l’école, je t’ai vu pour la première fois, dans ton petit berceau à la maternité, papa et maman te regardaient, tu étais si belle, je savais que je t’aimerai toute ma vie", a débuté Alexandra Lamy.



"Tu es, et tu resteras le soleil de ma vie ( tiens ça pourrait faire une chanson ) . Je t’ai dans le sang Babe, quelle chance d’avoir une Soeur comme toi ", a écrit l’actrice de 49 ans.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mercredi 20 janvier ?