L'acteur Bob Saget, décédé en janvier dernier, a souffert de dépression chronique : "Dans un avion, je m'en fichais si on se crashait"

En mai 2021, quelques mois avant sa mort, le comédien Bob Saget a évoqué dans un podcast sa lutte contre la dépression chronique. L'acteur, connu pour son rôle de Danny Tanner dans la série la fête à la Maison, a déclaré à Radio Rahim en mai 2021 comment son ego avait pris des dimensions disproportionnées au cours de sa carrière, mais selon l'acteur cette attitude était en réalité une façade pour masquer des sentiments de dépression.

Dans un épisode de Podcast qui a été diffusé pour la première fois mercredi, l'acteur évoque les décès tragiques de deux de ses soeurs: une à cause d'un anévrisme cérébral après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie, et une autre à cause de la sclérodermie, une maladie auto-immune qui affecte les femmes et provoque une hypertension pulmonaire. Des événements qui l'ont conduit à un état de dépression chronique dans les années 60, 70 alors que cette condition n'était pas encore suivie de manière médicamenteuse.

Selon l'acteur, sa frustration s'est traduite par un ego surdimensionné et un caractère irascible et il le regrette: "J'avais un très mauvais caractère et je criais, je ne frappais jamais personne, mais je criais", a admis Saget. "C'était bouleversant de faire ça. Et je le faisais dans toutes mes relations, je le faisais avec mon ex-femme, je l'ai fait dans presque toutes les relations dans lesquelles j'étais impliqué", a-t-il déclaré, ajoutant: "Parfois, l'alcool ajouté à cela ne faisait pas bon ménage."

Dans une spirale négative, l'acteur pensait souvent quand il était à bord d'un avion: "Je m'en fiche si on se crashe"

La seule chose qui l'a fait tenir à l'époque, a déclaré Saget à Rahim, c'est qu'il avait "beaucoup d'amour à donner" aux autres.

Bob Saget révèle avoir été suivi par la suite et avoir réalisé qu'il était aimé, quand l'acteur John Stamos lui a organisé une fête d'anniversaire surprise.

Au moment de l'enregistrement, Bob Saget a admis qu'il "travaillait encore parfois sur la gestion de sa colère", "mais je peux m'en sortir très rapidement. Ma femme me dit souvent: "Ne commence pas ça. Tu t'entends?"'

"Pouvoir arriver à un endroit où je me sens bien est l'exercice de toute une vie", a-t-il déclaré. "Et j'y suis arrivé. Je veux juste être maintenant, en ce moment", a détaillé l'acteur.