Camélia Benattia, la belle-soeur de Nabilla, harcelée sur les réseaux sociaux par des "petits pervers"

Camélia Benattia, l'épouse de Tarek, frère de Nabilla, s'apprête à vivre un gros chamboulement dans sa vie. En effet, le couple annonçait début juin que Camélia est enceinte. Si les deux tourtereaux semblent filer des jours heureux à Dubaï, le bonheur de Camélia se trouve parfois quelque peu terni par des "fans" un peu lourds... Elle avait donc décidé de s'éloigner des réseaux sociaux ces derniers temps.



Mais le 29 juillet, la belle soeur de Nabilla est réapparue sur Snapchat et a expliqué : "Je vais rouvrir mes messages Snapchat ! Je répondais tout le temps, on avait un dialogue avec ceux qui me suivent, c'était vraiment trop bien et en fait il y a des petits cons, on ne peut pas les appeler autrement, qui s'amusent à envoyer des photos vulgaires..."



Et Camélia d'avertir les personnes mal intentionnées : "Ne m'envoyez pas de photos ou des vidéos, j'ouvre simplement quand c'est écrit. Donc rien ne sert aux petits pervers de m'envoyer des photos ou des trucs, enfin vous m'avez compris, tout message insultant sera bloqué, je n'ai pas envie de chercher midi à 14h, mettez vous à ma place. Parfois je peux être à côté de ma famille, et je reçois des photos... Donc c'est pour ça que je n'ouvre plus."