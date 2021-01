Camille Cerf est célibataire: l’ex-Miss France se confie sur Instagram

Camille Cerf vient d’annoncer sa rupture avec Cyrille Roty avec qui elle était depuis deux ans. Elle s’est confié dans une longue publication Instagram.

Après deux ans de relation, Camille cerf et Cyrille Roty se sont séparés. Les internautes avaient des doutes depuis plusieurs mois. La dernière image du couple datait du mois d’août et ils avaient cessé de se suivre mutuellement sur les réseaux.

La Miss France 2015 l’a confirmé dans une publication Instagram: "J’imagine que vous êtes déjà au courant mais ce soir, 2020, ce sera finiiiie. Je n’ai pas mis une photo de fête, mais plutôt une photo ou j’ai un air pensif. J’avais fondé beaucoup d’espoir en cette année. D’un côté je me dis qu’elle n’a pas été si mauvaise, mes proches vont bien, je vais bien, mon travail me plaît toujours, j’ai fait de superbes rencontres, adopté un petit chien. Et d’un autre côté je dois recommencer ma vie sentimentale alors qu’il n’y a aucun bar ou restau ouvert. Et on ne peut plus voyager librement."

Pour autant, Camille précise qu’elle va bien: "Vous en faites pas, je suis loin d’être malheureuse."

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce dimanche 3 janvier?