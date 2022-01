Carla Bruni se souvient de duos improvisés entre Johnny Hallyday et son époux Nicolas Sarkozy: "Des soirées folles"

Carla Bruni s'est laissée aller à quelques confidences croustillantes sur le plateau de l'émission de France 2 Télématin au cours de laquelle elle a évoqué la passion pour l'ancien président français à pousser la chansonnette.

"Il chantonne tout le temps", a-t-elle dévoilé. De là à se produire en duo avec sa célèbre épouse, ex top-modèle? Une probabilité que la principale intéressée ne conçoit pas réellement. "Ça ne serait vraiment pas envisageable. Vraiment, on le fera jamais pour de vrai. Mais on peut faire un duo pour rigoler".

Et en évoquant de bons moments passés en chantant justement, Carla Bruni n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de soirées qu'elle décrit comme "folles", passées avec le célèbre rockeur Johnny Hallyday, décédé en 2017.

"Fallait le voir avec Johnny Hallyday. C'était des soirées "folles" où mon mari lui rechantait toutes ses anciennes chansons. Je vous dis pas les chansons qu'on connait tous de Johnny et qui passe encore à la radio (...) Des chansons du temps d'Elvis fabuleuses qu'il connaissait encore par coeur", s'est souvenu la mannequin précisant qu'il avait toujours été fan du rockeur.