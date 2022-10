Ce que Jenifer pense vraiment des candidats de la Star Ac': "Nous c'était pas ça"

Plus de 20 ans après les débuts de la "Star Academy" et la victoire de Jenifer, TF1 a relance sa célèbre émission de téléréalité musicale dans l'espoir de séduire une nouvelle génération biberonnée aux réseaux sociaux, tout en misant sur la nostalgie. Jenifer a accordé une interview à Konbini le 22 octobre, dont les propos ont été relayés par Closer. La chanteuse a partagé ses impressions sur la nouvelle version de la Star Academy.



Cours de chant, danse, théâtre et expression scénique au château de Dammarie-les-Lys, émissions quotidiennes, prestations en direct avec des artistes francophones et internationaux le samedi soir sous la houlette de Nikos Aliagas.

La formule de l'émission, qui a fait les beaux jours de la Une dans les années 2000, révélant Grégory Lemarchal et Nolwenn Leroy, reste grosso modo la même, à l'instar de son générique, toujours signé Bob Sinclar ("Love Generation"). Mais aux yeux de Jenifer, la nouvelle promo est très différente de celle qu'elle a connue en 2002.



"Il y a des candidats qui n'étaient même pas nés quand j'ai participé à la première Star Ac', ça fait un peu bizarre (...) La saison 1, c'était en 2001. On était beaucoup plus amateurs puisqu'il n'y avait pas eu tous ces télé-crochets, il n'y avait rien encore (...) je n'étais pas dans ce truc à me dire: 'Comment je vais me comporter ?' À me poser des questions". Aujourd'hui, de nombreux programmes de télé-réalité sont diffusés depuis plusieurs années et les candidats connaissent donc les codes pour se faire remarquer."

"Maintenant ils font vachement attention à comment ils se présentent, ils ont vachement d'audace, vachement d'assurance sur scène, ils jouent déjà avec les caméras (...) Mais nous c'était pas ça".



À la clé, une enveloppe de 100.000 euros et un album avec Sony Music, maison de disque qui succède à Universal comme partenaire de l'émission.