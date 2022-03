Céline Dion, fashion victim? Les chiffres vertigineux de son dressing

Céline Dion aime la mode, c'est désormais une certitude.

La chanteuse canadienne, interrogée par nos confrères de Paris Match, a fait quelques confidences sur l'étendu de son dressing... Et ça donne le vertige!

En plus d'être amatrice de défilés de mode, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore est véritablement accro au shopping. Récemment, Céline Dion a fait construire une maison à Las Vegas et y a prévu pas moins de DEUX étages pour stocker toutes ses affaires. Et c'est un minimum puisque celle-ci possède 10 000 paires de chaussures! Ces chaussures étaient auparavant stockées dans un entrepôt et, au moment de son déménagement, Céline Dion a tout bonnement été incapable de se séparer de ses chaussures. "J’ai tout gardé. Comme ça, je vais être capable de compter", a-t-elle commenté.